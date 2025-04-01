В Сеть слили характеристики PlayStation 6

Инсайдер @Zuby_Tech раскрыл ключевые характеристики PlayStation 6. Консоль получит чип, изготовленный по 2-нм техпроцессу TSMC с транзисторами GAA.

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В качестве процессора выступит AMD Zen 6 с 12 ядрами, 24 потоками, частотой до 5 ГГц и 3D V-Cache. Прирост IPC по сравнению с PS5 может достигать 70%.

Графика будет построена на архитектуре UDNA, преемнице RDNA 2. Ожидается 60+ вычислительных блоков, более 30 TFLOPS и частота выше 3,5 ГГц. Поддерживаются улучшенный рейтрейсинг и апскейлинг на базе ИИ (PSSR), 4K/120 FPS и 8K-гейминг.

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Консоль также получит быстрый SSD (возможна поддержка PCIe 6.0), память GDDR7 или HBM3, встроенный NPU и продвинутые ИИ-функции: от адаптивного геймплея до прогнозирования загрузки ресурсов. Выход PS6 ожидается после 2027 года.