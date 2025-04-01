MSI выпустила первые ноутбуки на RTX 5090M по цене от $4400
MSI открыла предзаказ на первые игровые ноутбуки с мобильной видеокартой RTX 5090.
Самая доступная модель обойдётся в $4399, а топовые варианты с процессорами Ryzen 9 9955HX и Core Ultra 9 285HX — до $5099. Ноутбуки получили 18-дюймовые Mini LED-дисплеи с частотой обновления до 240 Гц и SSD объёмом 2 ТБ.
Краткий список моделей:
- Raider A18 HX18 — RTX 5090, Ryzen 9 9955HX, 64 ГБ DDR5, $5099
- Raider 18 HX A18" — RTX 5090, Core Ultra 9 285HX, 2 ТБ SSD, 120 Гц, $4899
- Stealth 18 HX A18" — RTX 5090, Core Ultra 9 275HX, $4399
- Vector A18 HX — RTX 5080, Ryzen 9 9955HX, $3399
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Ожидается, что официальные поставки начнутся с середины апреля. Некоторые модели были отложены на 2–4 недели из-за дополнительной проверки ROP-блоков по требованию NVIDIA.
Пока это одни из самых дорогих ноутбуков на рынке с RTX 50-й серии.