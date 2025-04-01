PlayStation создала команду для сохранения игровой истории

Sony взялась за сохранение своей игровой истории и начала активно собирать данные о всех играх для PlayStation. Их команда по сохранению создала специальное хранилище под названием PlayStation Studios Vault, где уже лежат все версии игр для PS5 — от тех, что вышли в продажу, до тестовых и даже самых первых набросков. Об этом рассказал Гарретт Фредли, один из главных в этой команде, на конференции разработчиков игр.

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В хранилище не только коды игр и картинки, но и всё, что связано с их созданием: документы, музыка, прототипы и даже фотки команд разработчиков. Самая старая вещь там — из 1994 года, от игры Arc the Lad, а самые новые — это все сборки PS5-игр, включая альфа- и бета-версии. Sony хочет, чтобы ничего не потерялось, даже мелочи вроде заметок создателей.

Сейчас в хранилище больше 650 терабайт данных. Их держат на специальных лентах в безопасных местах, например, в шахтах. Фредли говорит, что это важно, чтобы будущие поколения могли увидеть, как делали игры. Для Sony это не просто работа, а способ сохранить 30 лет истории PlayStation. Пока они не планируют давать всем играть в старые версии, но уже радует, что такие сокровища не пропадут.