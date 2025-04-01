Разработчики российского боевика KIBORG назвали дату выхода

Sobaka Studio объявили, что динамичный «роглайт»-экшен KIBORG выйдет на ПК и консолях в апреле. Об этом сообщает портал DTF.

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Сюжет игры разворачивается вокруг несправедливо осужденного на 1300 лет заключения на самой опасной тюремной планете галактики. Единственным шансом на освобождение для героя становится участие в реалити-шоу «Последний билет», где участники сражаются под наблюдением жестокого ведущего.

Геймплей KIBORG сочетает рукопашные битвы и элементы шутера. Дополнительные преимущества предоставляют киберимпланты, усиливающие персонажа и открывающие доступ к мощным комбо-атакам. Каждый раз после поражения главный герой возрождается, сохраняя заработанную валюту для покупки улучшений.

Страница игры уже доступна в Steam, где можно ознакомиться с дополнительной информацией и добавить игру в список желаемого или загрузить бесплатную демо-версию. Релиз KIBORG запланирован на 30 апреля для ПК, а также консолей Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 и PlayStation 5.

Ранее сообщалось, что игра Prince of Persia The Lost Crow в апреле выйдет на Android и iPhone.