В Assassin's Creed Shadows может появиться хардкорный режим

В Ubisoft заявили, что рассматривают возможность введения в Assassin’s Creed Shadows хардкорного режима. Пока что игра поддерживает только три уровня (легкий, нормальный и эксперт), но разработчики хотят учесть пожелания заядлых геймеров, которым проект показался слишком простым.
Насколько сложной вы хотите ее? Мы следим за обратной связью сообщества. креативный директор Assassin's Creed Shadows Джонатан Дюмон
На экспертном уровне сложности враги становятся более внимательными и агрессивными, что усложняет скрытное передвижение и сражения. Что подготовит хардкорный режим, пока остается только гадать.
Кроме этого, Ubisoft пообещала выпустить патчи, которые устранят технические проблемы.