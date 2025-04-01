В Assassin's Creed Shadows может появиться хардкорный режим

В Ubisoft заявили, что рассматривают возможность введения в Assassin’s Creed Shadows хардкорного режима. Пока что игра поддерживает только три уровня (легкий, нормальный и эксперт), но разработчики хотят учесть пожелания заядлых геймеров, которым проект показался слишком простым.

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Насколько сложной вы хотите ее? Мы следим за обратной связью сообщества. креативный директор Assassin's Creed Shadows Джонатан Дюмон

На экспертном уровне сложности враги становятся более внимательными и агрессивными, что усложняет скрытное передвижение и сражения. Что подготовит хардкорный режим, пока остается только гадать.

Кроме этого, Ubisoft пообещала выпустить патчи, которые устранят технические проблемы.