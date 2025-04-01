Игру про тамагочи для Switch можно соединить с настоящим устройством

Фанаты Tamagotchi ликуют: компания Bandai Namco анонсировала новую игру для Nintendo Switch под названием Tamagotchi Plaza. Она выйдет 27 июня и вернёт старую добрую серию Tamagotchi Connection: Corner Shop, которую многие помнят ещё с Nintendo DS. Но самое крутое — игра сможет «дружить» с настоящими устройствами Tamagotchi Uni, последней моделью игрушки.

© кадр из игры

В Tamagotchi Plaza вы станете хозяином магазинчиков в городке Тамахико, где нужно готовить его к большому фестивалю. Вам предстоит управлять разными лавками — например, лечить зубы в стоматологии или подбирать очки в оптике. Чем лучше вы работаете, тем больше милых тамагочи приходят к вам за помощью. Всего в игре будет больше 100 персонажей. А если у вас есть Tamagotchi Uni, вы сможете подключить его к Switch и получить особые бонусы: уникальные вещи, события и даже специальные диалоги.

Tamagotchi Uni — это современная версия игрушки с Wi-Fi, которой уже почти два года. Подключение к игре — как мостик между реальным питомцем и виртуальным миром, похожий на старый сайт TamaTown.