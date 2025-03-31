Разработчики посоветовали не устанавливать драйверы NVIDIA 572.XX

Новое обновление драйверов NVIDIA 572. XX оказалось проблемным для владельцев видеокарт RTX 40 и RTX 30. Разработчики игр начали открыто рекомендовать пользователям не устанавливать эти драйверы, так как они вызывают нестабильность, зависания и падение производительности.

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Особенно заметны проблемы в недавно вышедших играх inZoi и The First Berserker: Khazan. Игроки с видеокартами RTX 40 жалуются на резкие просадки кадров и зависания. При этом владельцы более старых RTX 30 также сталкиваются с ошибками после установки последнего обновления.

Разработчики игр советуют использовать альтернативные версии драйверов. Владельцам RTX 40 рекомендуется откатиться на версию 566.36, выпущенную еще в декабре 2024 года. А для пользователей новых RTX 50 пока подходит версия 572.83, так как для них обновление работает стабильнее.