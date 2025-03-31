В Death Stranding сыграло более 20 млн человек

Компания Kojima Productions поделилась успехами Death Stranding. В культовую игру Хидео Кодзимы сыграло более 20 млн человек — такую аудиторию игра набрала спустя 5 лет после релиза осенью 2019 года.

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Судя по всему, в эту цифру входят не только продажи, но и аудитория бесплатных раздач в Epic Games Store, подписочных сервисов PS Plus и Game Pass, а также покупатели расширенной версии Director's Cut. Сейчас оригинальная игра Хидео Кодзимы доступна практически на всех актуальных платформах: ПК, PS4 и PS5, Xbox Series, iOS и в облачном сервисе Amazon Luna.

Сейчас Kojima Productions заканчивают работы над Death Stranding 2. Релиз игры состоится 26 июня на PS5.