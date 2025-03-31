Когда выйдет новая часть Ghost of Tsushima

В Сети появилась новая информация о Ghost of Yotei — продолжении самурайского экшена Ghost of Tsushima от студии Sucker Punch. В частности, инсайдер по ником Detective Seeds заявил , что знает примерные сроки выхода игры:

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Игра выйдет в середине-конце июля. Просто для уточнения: есть 2 человека, которые дали мне эту информацию. Один сказал, что в середине-конце августа, но немного промахнулся, а другой сказал, что в середине-конце июля, и дал больше информации. Я думаю, что истина где-то посередине.

Кроме того, на официальном сайте экшена были опубликованы дополнительные подробности. Вот они:

Главная героиня Ацу стремится отомстить за смерть своей семьи после того, как ее усадьба была разрушена;

Новые виды оружия: двойные катаны, одати, кусаригама;

Действие игры происходит в 1603 году, через 300 лет после событий Ghost of Tsushima;

Обширные пространства с лугами и ледяными тундрами;

Растительность правдоподобно колышется на ветру;

Новые механики и улучшения игрового процесса;

Земля, окружающая гору Йотей, находится за пределами цивилизованной Японии — это дикий край, полный опасностей.

Официальный сайт игры также обещает релиз в 2025 году. Ghost of Yotei разрабатывается для PS5, но со временем обязательно выйдет и на ПК.