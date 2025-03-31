Почему покупать видеокарту сейчас не лучшая идея

Если вы думаете о покупке новой видеокарты для своего компьютера, лучше пока отложить кошелёк. Рынок видеокарт прямо сейчас в полном беспорядке, и эксперты советуют не торопиться. Цены высокие, выбора почти нет, а новинки от Nvidia, AMD и Intel якобы вот-вот изменят всё, что мы знаем о графических процессорах.

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Возьмём, к примеру, Nvidia RTX 5090 — одну из самых мощных видеокарт. Её уже почти невозможно найти в магазинах, а те, что есть, стоят намного дороже заявленных 2000 долларов. Прошлые модели, вроде RTX 40-й серии, тоже пропадают с полок, потому что их перестали выпускать. AMD пока радует фанатов серией RX 9000 — карты есть в продаже, но цены на некоторые уже подскочили на 250 долларов выше нормы. А Intel только что выпустил свои новые Battlemage-карты, и они тоже могут всколыхнуть рынок.

Почему всё так? Спрос огромный, а товара мало. Плюс перекупщики скупают всё, что могут, и продают дороже. Но если подождать пару месяцев, ситуация может наладиться: появятся новые модели, а старые подешевеют. Эксперты говорят: сейчас вы просто переплатите за то, что скоро будет стоить меньше.