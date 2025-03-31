RTX 5070 возглавила топ-11 лучших видеокарт для покупки

Эксперты Tom's Hardware опубликовали список топовых видеокарт для покупки весной 2025 года.

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Первое место заняла GeForce RTX 5070 — её признали лучшей по соотношению цены и производительности. На втором месте расположилась Radeon RX 9070, а замыкает тройку Intel Arc B580 — современная и доступная альтернатива.

В категории бюджетных решений лучшей картой NVIDIA стала GeForce RTX 4060, а среди AMD — Radeon RX 7600 XT. Также упоминается Intel Arc B570 как выгодная покупка при скидках.

GeForce RTX 5080 и Radeon RX 9070 XT названы удачным выбором в среднем и верхнем сегментах — особенно если цена близка к рекомендованной. А вот RTX 5070 Ti, несмотря на высокую производительность, страдает от завышенной стоимости и дефицита.

В десятку вошла и флагманская RTX 5090 — её отметили как технологически продвинутую, но нецелесообразную покупку для большинства. На последнем месте рейтинга — бюджетная Intel Arc A750.