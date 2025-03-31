Раскрыта функция кнопки Switch 2, которую скрывала Nintendo

По слухам, загадочная кнопка «C» на грядущей Nintendo Switch 2 будет использоваться для подключения к оригинальной Switch, позволяя ей работать в качестве дополнительного контроллера. Об этом сообщает издание Game Rant (GR), ссылаясь на авторитетного инсайдера Extas1s.

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Информация о кнопке «C» впервые появилась в утечках рендера Switch 2, где она располагалась под кнопкой Home на правом Joy-Con. Официальный анонс консоли подтвердил наличие кнопки, однако на демонстрационных материалах Nintendo она была без каких-либо обозначений.

В то время как спекуляции о предназначении кнопки «C» не утихали, Extas1s, возможно, пролил свет на ее функционал. В своем последнем видеообзоре слухов инсайдер заявил, что кнопка позволит Switch 2 подключаться к оригинальной Switch, превращая последнюю в своего рода Wii U GamePad. Первая Switch сможет работать как второй экран и контроллер для новой консоли.

Подобная функциональность открывает интересные перспективы. Использование Switch 1 в качестве контроллера с экраном могло бы стать идеальным решением для эмуляции игр с Wii U, DS и 3DS на Switch 2. Это также нашло бы применение сенсорному экрану оригинальной Switch, который в основном оставался недооцененным на протяжении всего жизненного цикла консоли. Кроме того, эта функция косвенно подтверждает слухи конца 2024 года о том, что Switch 2 якобы будет иметь два экрана, хотя и в несколько иной интерпретации.

По информации Extas1s, синхронизация со Switch 1 может быть не единственной функцией кнопки «C». Недавний анализ кода операционной системы Switch выявил упоминания о функции чата под кодовым названием «Campus». То есть, вероятно, новая клавиша будет использоваться для быстрого доступа к чату.

Следующая презентация Nintendo, посвященная Switch 2, пройдет второго апреля. Ожидается, что в этот же день компания откроет предзаказы на новое игровое устройство.

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