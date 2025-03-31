Эксперты подсчитали популярность Xbox-игр на консолях PlayStation

Стратегия Microsoft по выпуску своих игр на конкурирующих платформах, включая PlayStation, начинает приносить первые плоды.

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По данным аналитической фирмы Alinea Analytics, некоторые тайтлы Xbox уже разошлись на консолях Sony приличными тиражами.

Так, Sea of Thieves купили 1,8 млн раз, а кооперативный симулятор выживания Grounded — 436,5 тыс раз. У других игр результаты поскромнее: Hi-Fi Rush — 137,3 тым копий, Age of Mythology Retold — 41 тым, а Pentiment — всего 14 тыс.

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Для сравнения: только в Steam у Sea of Thieves продано более 13 млн копий, что демонстрирует, насколько сильны позиции платформы Valve.

Тем не менее, Microsoft продолжит курс на мультиплатформенность. Уже в апреле на PS5 выйдут Indiana Jones and the Great Circle и Forza Horizon 5, которые, по данным PS Store, вызывают высокий интерес у пользователей PlayStation.