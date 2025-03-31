Эксперты подсчитали популярность Xbox-игр на консолях PlayStation
Стратегия Microsoft по выпуску своих игр на конкурирующих платформах, включая PlayStation, начинает приносить первые плоды.
По данным аналитической фирмы Alinea Analytics, некоторые тайтлы Xbox уже разошлись на консолях Sony приличными тиражами.
Так, Sea of Thieves купили 1,8 млн раз, а кооперативный симулятор выживания Grounded — 436,5 тыс раз. У других игр результаты поскромнее: Hi-Fi Rush — 137,3 тым копий, Age of Mythology Retold — 41 тым, а Pentiment — всего 14 тыс.
Для сравнения: только в Steam у Sea of Thieves продано более 13 млн копий, что демонстрирует, насколько сильны позиции платформы Valve.
Тем не менее, Microsoft продолжит курс на мультиплатформенность. Уже в апреле на PS5 выйдут Indiana Jones and the Great Circle и Forza Horizon 5, которые, по данным PS Store, вызывают высокий интерес у пользователей PlayStation.