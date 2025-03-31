Глава Netflix заявил, что новому поколению игроков не нужна PlayStation 6

Президент компании Netflix по направлению игр Ален Таскан заявил, что молодое поколение геймеров больше не видит необходимости в традиционных домашних игровых системах вроде будущей PlayStation 6 или других стационарных консолей.

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По его мнению, современные дети предпочитают мобильные устройства, такие как смартфоны и планшеты. Таскан считает, что будущее игр за платформо-агностическим подходом, когда устройство не имеет значения (ценность — ПО, не привязанное к конкретной платформе или системе и одинаково работающее на разных устройствах).

Менеджер подчёркивает, что маленьким детям интереснее взаимодействовать с экранами, где бы они ни находились, даже в машине. Netflix предпринимает попытки войти в игровую индустрию, предлагая своим подписчикам игры вроде GTA как раз на основании указанного подхода.

Причём Microsoft также придерживается схожей точки зрения, отдавая предпочтение играм, а не конкретным платформам. Компания рассматривает смартфоны, планшеты, ноутбуки, ПК и «умные» телевизоры как потенциальные игровые устройства, «размывая границы между традиционными игровыми консолями и другими устройствами».