Названа цена Lenovo Legion Go S со SteamOS

Lenovo объявила, что их новая игровая портативная консоль Legion Go S с операционной системой SteamOS появится в продаже 25 мая. Устройство можно заказать уже сейчас за 549,99 долларов, хотя раньше считалось, что цена будет около 500 долларов. Те, кто хочет больше мощности, могут взять версию с процессором Ryzen Z1 Extreme за 749,99 долларов.

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Legion Go S — это первый гаджет не от Valve, который официально работает на SteamOS, системе, созданной для Steam Deck. Это значит, что он будет легко запускать игры из библиотеки Steam и работать так же удобно, как Steam Deck. Экран у новинки — 8 дюймов с частотой 120 Гц. В базовой версии 16 ГБ памяти и 512 ГБ для хранения игр, а в дорогой — 32 ГБ и 1 ТБ.

Раньше Lenovo выпустила Legion Go S на Windows за 730 долларов, но многие жаловались, что система там неудобная для игр. SteamOS должна это исправить. Правда, цена в 550 долларов делает его дороже Steam Deck OLED с похожими характеристиками.