Прав ли был Джоэл, спасая Элли в The Last of Us? Создатели игры дали ответ
В преддверии выхода второго сезона сериала «Одни из нас», снятого по мотивам The Last of Us: Part 2, издание IGN провело беседу с создателями франшизы. Нил Дракманн, автор игры, и шоураннер Крейг Мазин обсудили финал первой части, где Джоэл спасает Элли от «Цикад», жертвуя шансом на изобретение вакцины от вируса.
Дракманн поддержал поступок Джоэла, заявив, что сам сделал бы то же самое ради близкого человека. Мазин же добавил, что видит в этом выборе моральную дилемму, и не знает, как бы сам поступил. Он понимает чувства героя, но хотел бы верить в иной исход.
По их словам, финал остается одной из самых обсуждаемых тем среди игроков с 2013 года благодаря своей неоднозначности.
Премьера второго сезона намечена на 13 апреля 2025 года на HBO Max.