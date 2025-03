Прав ли был Джоэл, спасая Элли в The Last of Us

В преддверии выхода второго сезона сериала «Одни из нас», снятого по мотивам The Last of Us: Part 2, издание IGN провело беседу с создателями франшизы. Нил Дракманн, автор игры, и шоураннер Крейг Мазин обсудили финал первой части, где Джоэл спасает Элли от «Цикад», жертвуя шансом на изобретение вакцины от вируса.

© Cq.ru

Дракманн поддержал поступок Джоэла, заявив, что сам сделал бы то же самое ради близкого человека. Мазин же добавил, что видит в этом выборе моральную дилемму, и не знает, как бы сам поступил. Он понимает чувства героя, но хотел бы верить в иной исход.

По их словам, финал остается одной из самых обсуждаемых тем среди игроков с 2013 года благодаря своей неоднозначности.

Премьера второго сезона намечена на 13 апреля 2025 года на HBO Max.