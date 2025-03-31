Microsoft начала тесты функции быстрого восстановления ПК

Microsoft рассказала о новой функции для Windows 11 под названием Windows Quick Recovery (Быстрое восстановление компьютера). Она поможет исправлять проблемы с компьютером, даже если он не включается. Пока функция доступна только для тестирования в бета-версии Windows Insider, но скоро может появиться у всех.

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Quick Recovery работает так: если Windows 11 не загружается из-за сбоя, компьютер сам переходит в специальный режим восстановления (Windows RE). Там он подключается к интернету и связывается с серверами Microsoft. Компания анализирует, что пошло не так, и отправляет исправление через Windows Update — как вакцину от вируса. Это должно сократить время, когда компьютер не работает, и избавить пользователей от сложных ручных настроек.

Идея родилась после крупного сбоя в 2024 году, связанного с CrowdStrike, когда многие компьютеры по всему миру перестали включаться. Microsoft хочет, чтобы такие проблемы решались быстро и автоматически. Пока тестировщики получат «пробный пакет исправлений» в ближайшие дни, чтобы проверить, как всё работает.

Но некоторые переживают: для работы нужен интернет, а данные о сбоях уходят к Microsoft. В любом случае, это может сильно помочь.