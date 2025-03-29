Split Fiction установила три мировых рекорда

6 марта состоялся релиз Split Fiction — новой кооперативной игры от студии Hazelight, авторов It Takes Two. За несколько недель продажи проекта превысили несколько миллионов копий. Теперь стало известно, что тайтл установил три мировых рекорда Гиннесса.

© Чемпионат.com

Мировые рекорды Split Fiction

Самая популярная локальная кооперативная игра в Steam;

Самая продаваемая локальная кооперативная игра в течение 48 часов после выхода;

Самая продаваемая локальная кооперативная игра в течение первой недели после релиза.

Большинство рецензентов выделяют Split Fiction как эталон в своём жанре. Некоторые также отмечают, что игра мало чем отличается от It Takes Two и ничем не удивляет — впрочем, почти все рецензенты согласны, что этого и не требуется.

Split Fiction доступна для покупки на ПК, PS5 и Xbox Series. Русский язык в проекте отсутствует.