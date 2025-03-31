Главный конкурент GTA 6 выйдет в июне

Студия Build A Rocket Boy, основанная бывшим продюсером Rockstar и автором трехмерных версий Grand Theft Auto, объявила дату релиза шпионского экшена MindsEye.

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Игра, которую в Сети уже называют главным конкурентом GTA 6, выйдет 10 июня 2025 года на PS5, Xbox Series, а также на ПК через Steam и Epic Games Store.

Действие MindsEye разворачивается в футуристическом пустынном мегаполисе Редрок-Сити. Главный герой, Джейкоб Диас, — бывший солдат с нейроимплантом MindsEye, терзаемый фрагментами воспоминаний о секретной операции.

Его путь к правде пролегает через мир, где доминируют ИИ, передовые технологии и военная мощь. Геймплей включает напряженные сражения с координированными врагами, динамичные погони и воздушные бои.

Известно, что в игре не будет Denuvo, а также русскоязычной локализации. Оформившие предзаказ геймеры получат Deluxe-издание игры с бонусами бесплатно.