Ноутбучная RTX 5090 оказалась на 50% слабее настольной

Первые ноутбуки с видеокартой RTX 5090M — Razer Blade 16 и Asus Strix Scar 18 — уже протестированы и результаты оказались неоднозначными.

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С одной стороны, новинка быстрее мобильной RTX 4080 на 15–30% в «сырых» тестах без DLSS. С включением мультикадровой генерации разница становится заметнее, так как эта функция доступна только в линейке RTX 50XX.

С другой — прирост по сравнению с предыдущим поколением за три года выглядит скромным. Еще печальнее обстоят дела на фоне настольной RTX 5090: мобильная версия оказалась до 50% медленнее, что подтверждают свежие бенчмарки.

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Основная причина — лимит энергопотребления. В то время как десктопные видеокарты становятся всё более прожорливыми, мобильные по-прежнему ограничены примерно 150 Вт, что становится серьезным барьером для производительности.

В итоге NVIDIA делает ставку не на «железо», а на фирменные технологии вроде DLSS и нейросетей, чтобы оправдать переход на RTX 50XX в ноутбуках.