Разработчики Selfloss представили игру «Ну и поездка»

Студия Goodwin Games анонсировала игру в жанре survival-хоррор под названием «Ну и поездка», выход которой запланирован на 2025 год. Об этом сообщает портал DTF.

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Действие игры разворачивается в аномальном сельском районе, окутанном густым туманом. Сюжет повествует о главном герое, который оказывается в ловушке после неприметной поездки, обернувшейся кошмаром. Основная задача игрока — выжить, постоянно находясь в движении на велосипеде, избегая преследователей и разгадывая тайны окружающего мира.

По заявлениям разработчиков, в игре представлена уникальная динамика взаимодействия с изменяющимся ландшафтом. Геймерам предстоит исследовать пустующие здания, аномальные зоны и заброшенные лаборатории.

Центральным элементом игрового процесса станет мобильный телефон героя, который одновременно служит инструментом выживания и источником загадочных сообщений от неизвестного отправителя. Однако его функциональность ограничена: батарея устройства разряжается, а зарядить ее можно лишь в процессе движения. Телефон необходим для навигации, взаимодействия с загадками и выживания.

Игра также предлагает элемент коллективного прогресса: действия игроков будут влиять на открытие новых локаций, персонажей и секретных миссий.

«Ну и поездка» разрабатывается авторами игры Selfloss — приключения в жанре фэнтези о странствиях волхва Казимира. Игра уже получила страницу в Steam с возможностью добавить ее в список желаемого.

Ранее русский язык вошел в топ-3 популярных среди пользователей Steam.