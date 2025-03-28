Как улучшить производительность в inZOI

Разработчики симулятора жизни inZOI опубликовали полноценное руководство, призванное помочь геймерам добиться высокой производительности игры. В блоге игры в Steam авторы рассказали, на что игрокам следует обратить внимание, чтобы добиться комфортных 60 FPS.

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Так, разработчики в первую очередь порекомендовали отключить трассировку лучей, а также снизить детализацию отражений, теней и шейдеров. Повысить производительность также помогут апскейлеры DLSS/FSR/XeSS на уровне «Баланс» или «Производительность».

Авторы также настоятельно рекомендуют устанавливать игру на быстрый SSD-диск — это поможет снизить нагрузку на потоковую передачу текстур и загрузку карт, повышая производительность. В крайнем случае разработчики рекомендуют снизить базовое разрешение экрана на несколько значений.

inZOI — симулятор жизни в стиле The Sims, который разрабатывают на движке Unreal Engine 5. Среди главных отличий от культовой серии ЕА — глубокая симуляция окружающего мира, тонна геймплейных возможностей и поддержка модификаций сообщества. Сейчас у игры 87% положительных отзывов на основе более чем 2000 обзоров в раннем доступе.