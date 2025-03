Авторы Path of Exile 2 назвали дату выхода крупного обновления

Студия Grinding Gear Games раскрыла дату выхода и подробности крупного обновления для Path of Exile 2. Патч под заголовком Dawn of the Hunt станет доступен в игре уже 4 апреля и добавит новый класс — Охотницу.

Наше первое крупное контентное обновление для Path of Exile 2 включает новый класс, пять новых классов Восхождения, масштабные расширения систем персонажей наподобие уникальных предметов и камней поддержки, а также значительные улучшения позднего этапа игры, новый высокоуровневый контент и многое, многое другое. Описание обновления Path of Exile 2

Новая героиня отлично владеет копьем, может атаковать врагов на дальней дистанции и умеет приручать зверей, которые сражаются на ее стороне. После прокачки вам откроется несколько уникальных подклассов для Охотницы. Кроме того, разработчики добавили по одному новому подклассу и для остальных персонажей и около сотни новых предметов экипировки.

С полным списком изменений грядущего патча можно ознакомиться на официальном сайте. Что касается самой игры, то она доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.