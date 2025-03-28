Вышел новый трейлер Metroid Prime 4: Beyond

Компания Nintendo на своей презентации Direct представила новый контент по своей грядущей игре Metroid Prime 4: Beyond.

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В рамках мероприятия аудитории был продемонстрирован свежий трейлер.

В ролике главная героиня Самус Аран исследует таинственную планету и сражается с монстрами, геймеров знакомят с ее способностями и навыками.

Metroid - одна из ключевых франшиз Nintendo, первая часть в серии вышла в 1986 году.

Релиз на консолях Switch запланирован до конца текущего года.