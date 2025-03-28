Nintendo представила мрачное переосмысление Pac-Man

В рамках презентации Nintendo Direct состоялся показ трейлера игры Shadow Labyrinth.

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Разработкой занимается студия Bandai Namco.

Проект примечателен на концептуальном уровне - это метроидвания в мрачном фантастическом сеттинге, где старый добрый поедатель оранжевых точек Пакман, судя по ролику, обзавелся металлическим экзоскелетом и научился превращаться в огромного боевого меха.

Синопсис на странице в Steam обозначен следующим образом: "Вы - Мечник №8, и парящая жёлтая сфера по имени Пак (Puck, шайба) пробудила вас на загадочной планете, где сохранились реликвии прошлого, а вам было суждено исполнять волю Пака. Чтобы выжить и исполнить своё предназначение, придётся раскрыть много тайн, начать охоту на врагов и стать высшим хищником".

В комментариях под видео сплошной восторг и предвкушение какой-то новизны.

Релиз на ПК и консолях запланирован на 18 июля.