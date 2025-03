Ubisoft выпустит последнюю часть Prince of Persia для смартфонов

Ubisoft анонсировала выпуск мобильной версии игры Prince of Persia: The Lost Crown, которая станет доступна пользователям Android и iPhone уже 14 апреля.

© Газета.Ru

Игра была оптимизирована для работы на смартфонах для запуска с частотой кадров 60 FPS и поддержкой как сенсорного управления, так и с помощью внешних контроллеров. За порт игры для мобильных платформ отвечала студия Ubisoft Da Nang из Вьетнама. Разработчики добавили ряд опций, упрощающих элементы сражений и платформинга.

Пользователи смогут бесплатно скачать ознакомительный фрагмент игры, чтобы оценить ее качество и совместимость с устройством. Если игра им понравится, они смогут приобрести полную версию.

Релиз Prince of Persia: The Lost Crown на ПК и игровых консолях PlayStation 4 и 5, Xbox One, Series X/S и Nintendo Switch в январе 2024 года. Игра получила высокую оценку как от журналистов, так и от пользователей: 86 баллов на Metacritic и 85% положительных отзывов в Steam. Несмотря на это, в октябре 2024 года стало известно о расформировании команды разработчиков из-за того, что проект не оправдал ожиданий Ubisoft.

Ранее состоялся релиз игры-симулятора жизни inZOI в российском Steam и на торрентах.