Новый процессор AMD Ryzen 9 9955HX3D удивил скоростью

Стало известно, на что способен новый процессор Ryzen 9 9955HX3D. Этот чип, созданный для мощных игровых ноутбуков, протестировали в популярных программах, таких как Geekbench, Cinebench 2024 и PCMark 10. Он оказался одним из самых быстрых среди процессоров для ноутбуков.

© Ferra.ru

Ryzen 9 9955HX3D — это процессор с 16 ядрами, построенный на новой технологии Zen 5. Его особенность — дополнительная память 3D V-Cache на 64 МБ, которая помогает быстрее обрабатывать данные, особенно в играх. В тестах его проверяли на ноутбуке MSI Titan 18, возможно, с видеокартой GeForce RTX 5080 или 5090. В PCMark 10 он набрал 9706 баллов, немного уступив Ryzen AI Max Plus 395, но в single-core он обогнал всех. В Cinebench 2024 он тоже стал лидером.

© Hot Hardware

© Hot Hardware

© Hot Hardware

Так, Ryzen 9 9955HX3D отлично справляется с играми и тяжёлыми программами, где важна скорость одного ядра, например, в редакторах видео.