Создатели «Ведьмака 4» рассказали, почему не используют ИИ

На фоне тренда внедрения ИИ в игровую разработку, CD Projekt решила не спешить.

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Как заявил один из глав компании Михал Новаковски, команда не использует генеративный ИИ ни в «Ведьмаке 4», ни в других проектах. Причина — не только в сомнительном качестве таких решений, но и в правовых рисках.

Он также отметил, что компания действительно исследует ИИ, но делает упор не на генеративные модели, а на другие направления, где ИИ может улучшить рабочие процессы, не затрагивая авторские права.

Ситуация напоминает опасения других крупных компаний — в частности, Valve и Getty Images, которые в разное время ограничивали использование ИИ-контента именно из-за юридической неопределенности.

Основная проблема — ИИ обучаются на чужом контенте без разрешения, что может обернуться судебными исками.

В будущем CD Projekt не исключает использование генеративного ИИ — но только если появится ясность в вопросе прав и лицензирования. А пока что — никаких ИИ в «Ведьмаке 4». К слову, сама игра выйдет не раньше 2027 года.