Alienware выпустила игровой монитор с QD-OLED-экраном

Alienware выпустила в Китае свой новый игровой монитор AW3425DW с большим изогнутым экраном. Его уже можно купить на сайте JD.com за 6499 юаней — это примерно 900 долларов. Монитор стал частью линейки с технологией QD-OLED.

© Ferra.ru

AW3425DW — это 34-дюймовый экран с разрешением 3440×1440. У него частота обновления 240. Время отклика всего 0,03 миллисекунды, так что задержек почти нет. Экран изогнутый, с яркостью до 1000 нит. Он поддерживает технологии G-SYNC и FreeSync, чтобы не было "разрывов" изображения.

Монитор имеет голубые акценты и удобную подставку, которую можно двигать вверх-вниз или наклонять. Есть много портов: два HDMI 2.1, DisplayPort и USB-C с зарядкой на 15 Вт. Alienware добавила защиту от выгорания экрана и дала гарантию на три года. Пока он продаётся только в Китае, но скоро может появиться и в других странах.