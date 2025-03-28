В Dota 2 вышел балансный патч 7.38c

Ночью с 27 на 28 марта разработчики Dota 2 выпустили обновление баланса 7.38c для Dota 2. Патч содержит ряд общих изменений геймплея, а также апдейты конкретных персонажей и предметов.

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Небольшим изменениям подверглась карта «Доты»: лес сил Тьмы у верхней линии, верхнее логово Рошана и нижняя линия. Были передвинуты некоторые деревья и объекты.

Из предметов немного усилен Desolator, в то же время ослаблены Mage Slayer и Revenant's Brooch. Разработчики также изменили характеристики примерно 50 персонажей.

Полный список изменений патча 7.38c в Dota 2 на русском языке можно увидеть на официальном сайте игры.