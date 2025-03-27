Мошенники начали продавать старые видеокарты под видом RTX 4090

На китайских сайтах по продаже подержанных товаров выявлены поддельные видеокарты GeForce RTX 4090, которые на самом деле оказывались RTX 3090. Об этом сообщает портал Tom's Hardware.

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Отмечается, что мошенники изготавливают подделки, используя оригинальную плату от RTX 4090, на которую устанавливают графический процессор GA102, используемый в RTX 3090. Они также меняют маркировку процессора на AD102, чтобы соответствовать RTX 4090.

Одна из таких видеокарт была предложена за 3800 юаней (около 47,7 тыс. руб.) под предлогом нерабочего состояния. Покупатель планировал восстановить устройство, однако вскрытие показало, что видеокарта не является оригинальной RTX 4090.

Для неподготовленного пользователя выявление подделки может быть затруднительным. Тем не менее специалисты сразу замечают несоответствия: мошенники шлифуют GA102 и «переименовывают» его в AD102. Однако эксперты могут заметить следы вмешательства, такие как на это указывают несоответствующее количество конденсаторов и отсутствие маркировки на чипах памяти GDDR6X.

Эксперты отмечают, что схожесть контактных схем GA102 и AD102 делает процесс установки практически беспрепятственным. Владельцам видеокарт рекомендуется тщательно проверять устройство у специалистов при покупке на вторичном рынке.

Ранее была представлена видеокарта с ароматизатором для компьютера.