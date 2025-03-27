Создатели Lies of P поделились подробностями дополнения Overture

Студия Neowiz Games поделилась новыми подробностями сюжетного дополнения Overture для соулслайка Lies of P. В частности, разработчики раскрыли примерную продолжительность аддона:

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По нашим оценкам, опытные ветераны Lies of P пройдут Overture за 15-20 часов. Возможно, это займет больше времени, так как все зависит от конкретной ситуации.

Согласно данным портала HowLongtoBeat, на прохождение оригинальной Lies of P нужно было потратить около 36 часов, так что дополнение будет весьма продолжительным. Заодно разработчики признались, что в Overture появится контент, который они не смогли или не успели добавить в базовую игру:

Когда мы выпускали базовую игру, нам пришлось расставить приоритеты, поэтому мы не могли добавить в нее все наши задумки. После релиза мы получили множество положительных отзывов от фанатов, и это дало нам возможность воплотить в дополнении все, что мы хотели сделать изначально.

У дополнения Overture пока нет даты выхода. А сама Lies of P доступна на ПК и обоих поколениях консолей.