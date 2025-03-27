Названы даты проведения фестиваля Comic Con & ИгроМир

Фестиваль поп-культуры Comic Con & ИгроМир пройдёт с 12 по 14 декабря в "Тимирязев Центре" в Москве. Об этом "РГ" рассказали его организаторы.

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Посетителям обещаны громкие релизы из мира фильмов, сериалов и видеоигр, а также новинки настольных игр, развлекательной литературы, комиксов, аниме и манги.

Старт продаж билетов запланирован на апрель - в сервисе "Яндекс Афиша" и на официальном сайте.

В выставочном пространстве "Тимирязев Центр" один зал займёт ИгроМир, а второй - Comic Con. Единый билет предоставит доступ сразу и на Comic Con, и на ИгроМир, а также в кинозал, где пройдут показы в рамках кинопрограммы ивента.

Традиционно в рамках фестиваля состоится конкурс косплея и автограф-сессии со специальными гостями. Своё место на площадке займёт Аллея Авторов, на которой гости и участники фестиваля смогут встретиться с создателями комиксов, художниками и писателями.

Выставка "ИгроМир" впервые состоялась в 2006 году, а с 2014 году совместно с ней стал проводиться Comic Con Russia. Оба фестиваля проходили в последний раз в 2019 году. В январе 2025 года товарные знаки "ИгроМир" и Comic Con приобрел "Яндекс".

За месяц до этого в столице пройдет РЭД ЭКСПО - выставка похожей тематики. Кроме того, с датами пока не определились организаторы фестиваля "Хомякон", которые также планируют проводить его на ежегодной основе, и фестиваля азиатской поп-культуры Isekai Fest.