Electronic Arts использовала LiDAR при сканировании трасс для F1

EA и Codemasters анонсировали гоночный симулятор F1 25. Обещают, что трассы в новой части станут еще реалистичнее благодаря использованию LiDAR-сканирования.

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Это та же технология, что применяется в автопилотах: с ее помощью создаются детализированные 3D-модели реальных объектов. В данном случае — гоночных треков Формулы-1.

Хотя подробности о применении LiDAR в F1 25 пока не раскрыты, можно ожидать, что речь идет о точном воссоздании высот, углов поворотов и покрытия трасс. Визуально и геймплейно это должно заметно приблизить игру к настоящим заездам.

Кроме того, переработан режим My Team, где игрок может выступать в роли как гонщика, так и владельца команды. В сюжетной кампании Braking Point команда Konnersport теперь борется за титул — но всё, как всегда, идет не по плану.

Релиз F1 25 состоится 30 мая на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Базовая версия стоит $60 (ПК) и $70 (консоли), а за $80–90 можно приобрести Iconic Edition с бонусными сюжетными главами, связанными с грядущим фильмом Apple об F1 с Брэдом Питтом.