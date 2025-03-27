Появился первый тест мобильной RTX 5090M

YouTube-блогер Dave2D протестировал мобильную видеокарту RTX 5090M и сравнил её с прошлогодней RTX 4090M.

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Хотя точные fps из-за эмбарго NVIDIA пока не разглашаются, блогеру разрешили опубликовать разницу в производительности между двумя поколениями.

Все тесты проводились в разрешении 1600p с DLSS в режиме Balanced. В Black Myth: Wukong с пресетом Cinematic RTX 5090M оказалась на 33% быстрее. В Cyberpunk 2077 с RTX Overdrive преимущество составляет лишь 12%, что указывает на узкое место вне графического процессора.

Наибольший прирост зафиксирован в Hogwarts Legacy с Ultra + RT — здесь RTX 5090M опережает RTX 4090M на 65%. В Marvel Rivals с пресетом Ultra разница составила 48%.

Флагманская новинка обещает существенный прирост производительности, особенно в играх с трассировкой, но подробные бенчмарки появятся ближе к официальному снятию эмбарго.