Sony может запретить запуск своих игр на портативной Xbox

Портативная консоль Xbox, которую, по слухам, сейчас разрабатывает Microsoft совместно с Asus, может столкнуться с ограничениями по запуску некоторых игр — в частности, от Sony.

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Об этом заявил инсайдер Джез Корден, отметив, что Sony теоретически может запретить запускать Steam-версии своих игр на новом устройстве, несмотря на то, что оно будет работать на Windows.

В качестве примера он привел историю с облачным сервисом GeForce Now: сперва на платформе можно было запускать ПК-версию God of War, но позже Sony отозвала игру.

Однако другие источники, например Джон Кларк из XboxEra, считают ситуацию немного иной: в случае с GeForce Now речь идет о подписной модели, с которой не все издатели согласны делиться доходами.

При этом пока нет прецедентов, чтобы Windows-устройства блокировали запуск Steam-игр — чтобы это реализовать, Sony пришлось бы либо полностью прекратить публикацию своих игр в Steam, либо внедрять специальные проверки внутри самих игр.

Ожидается, что портативная Xbox будет стоить дешевле Legion Go и дороже Steam Deck, а в основе окажется чип AMD Z2.