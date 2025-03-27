В сети появился список смартфонов Xiaomi, которые обновятся до HyperOS 2 на базе Android 16

Xiaomi начала тестирование Android 16 на ряде своих устройств — в том числе с новой оболочкой HyperOS 2.

Ожидается, что стабильная версия обновления выйдет во II квартале 2025 года. Компания уже работает над оптимизацией прошивки для глобального и китайского рынков. В глобальной версии прошивки тестируются следующие модели:

Xiaomi 15 Ultra Xiaomi 15 Xiaomi 14T Pro Xiaomi Pad 7 Pro

Для Китая список шире:

Xiaomi 15 Ultra Xiaomi 15 Xiaomi 15 Pro Xiaomi MIX Flip Redmi K70 Ultra Xiaomi Pad 7 Pro

Переход на HyperOS 2 с Android 16 станет одним из ключевых шагов Xiaomi в 2025 году. Компания делает ставку на плавную интеграцию и улучшение пользовательского опыта, обещая стабильную работу и новые возможности.

Судя по подходу, финальный релиз будет хорошо отточен уже к старту обновления.