Когда ждать русскую озвучку Split Fiction

Российская студия Mechanics VoiceOver порадовала фанатов кооперативных игр от студии Hazelight Studios новостями о локализации Split Fiction. Как оказалось, команда уже собрала необходимые средства и скоро приступит непосредственно к озвучиванию новинки:

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Спасибо, друзья, вы сделали это! Благодаря вашей поддержке кооперативная новинка Split Fiction получит русскую озвучку! Как мы и обещали ранее, первые новости по проекту будут уже в апреле, а далее наша команда будет держать вас в курсе подвижек в плане прогресса локализации. В данный момент ведется перевод, укладка и подготовка монтажных листов для актеров, что зачастую занимает больше всего времени. Именно потому не стоит ожидать какого-то потока контента по проекту в ближайший месяц. Зато когда начнутся полноценные записи, мы многое сможем вам показать и будем активно делиться результатом.

Как можно заметить, в Mechanics VoiceOver не называют конкретных сроков, но можно надеяться, что полная локализация выйдет уже в начале лета, если не раньше.