Сколько российские геймеры тратят денег на игры

Более четверти российских геймеров тратят на игры до 5000 рублей в месяц.

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А каждый пятый проводит за играми 3-4 часа в неделю.

Об этом стало известно из исследования, результатами которого с "РГ" поделились сервис "Купер" и медиахолдинг Rambler&Co. Аналитики изучили игровые привычки россиян и выяснили, сколько времени люди уделяют этому хобби, какие платформы выбирают и как часто приобретают цифровую игровую продукцию.

По данным опроса, более трети россиян (38%) увлекаются видеоиграми. Больше половины из них (55%) предпочитают в качестве платформы персональный компьютер. Почти четверть (24%) играют на мобильных телефонах. Игровые приставки (PlayStation, Xbox и др.) используют 15% респондентов, портативные и ретроконсоли - по 2% респондентов, а VR-гарнитуры - 1%, остальные (1%) выбрали другой вариант.

Четверть пользователей (25%) уделяют играм в неделю 1-2 часа, 21% - 3-4 часа. Около 5 часов тратят на хобби 18% опрошенных. 16% проводят за экраном 5-10 часов, а каждый десятый (10%) - по 11-20 часов и столько же (10%) даже более.

Финансовые привычки

Более половины любителей видеоигр (59%) периодически тратят деньги на цифровые товары - внутриигровую валюту, подписки и др. Из них более трети (39%) совершают покупки раз в несколько месяцев. Траты 1-2 раза в месяц позволяют себе 8% участников опроса, до трех раз в неделю - 7%, а ежедневно - 5%. Остальные (41%) не совершают игровых покупок.

66% респондентов в среднем тратят до 1000 рублей ежемесячно на игровые покупки, 26% - от 2000 до 5000 рублей. По 4% готовы выделять на видеоигры 6000-10000 рублей и более 10000 рублей каждый месяц.

Почти четверть опрошенных (22%) чаще всего покупают внутриигровую валюту и бонусы, 16% приобретают ключи для активации игр, а 14% пополняют счета в Steam, PlayStation и Xbox. Подписки (Game Pass, PlayStation Plus и др) оформляют 8% респондентов. Боевые пропуски и дополнительный контент (DLC, сезонные дополнения) оплачивают по 5% респондентов. На косметические элементы и скины тратятся 2%, столько же покупает карты оплаты для PlayStation, Xbox или Steam. Арендуют или покупают аккаунты с играми 1% опрошенных. Четверть (25%) совсем не тратятся на цифровые игровые товары.

Мотивация геймеров

Каждый пятый респондент (22%) совершает покупки во время скидок и акций. Еще 19% тратят деньги для прогресса внутри игры. Совершить игровые покупки для того, чтобы поддержать разработчиков, стремятся 16% пользователей. А 14% приобретают игровые товары для коллекционирования. Желание выделиться среди других игроков (7%) и экономия времени (8%) также мотивируют опрошенных совершать покупки. Еще 2% опрошенных совершают игровые покупки с целью инвестиций, остальные (12%) выбрали другой вариант.

Что выбирают россияне

По данным сервиса "Купер", на оплату сервисов (Steam, Roblox и др.) приходится свыше трети (35%) игровых покупок на площадке. Спросом пользуются подписки на различные платформы (Xbox, PS+) - их доля составляет 22% от всех игровых покупок через сервис. Эти платформы открывают доступ к большому количеству игр, что позволяет пользователям существенно экономить. Еще 22% цифровых покупок - программное обеспечение, включая лицензии и антивирусы. Доля заказов видеоигр для приставок и ПК составляет 21%.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 6 по 24 марта 2025 года, охват составил 32,7 тысяч интернет-пользователей в возрасте от 18 до 50 лет.