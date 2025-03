Раскрыта дата выхода новой игры Naughty Dog

Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер прокомментировал дату релиза игры Intergalactic: The Heretic Prophet от Naughty Dog, сравнив ее сроки выхода с ожидаемым «Ведьмаком 4» от CD Projekt RED. По словам Шрайера, обе игры не появятся на рынке до 2027 года. Информация об этом появилась на форуме ResetEra.

Эта информация подтверждается недавними намеками руководителя Naughty Dog Нила Дракманна. В мартовском интервью он заявил, что, несмотря на четыре года разработки, студии предстоит еще много работы над проектом.

Учитывая сроки, Intergalactic и «Ведьмак 4» вероятно станут кроссген-тайтлами. В середине марта журналист издания MinnMax сообщил, что уровень свободы игрока в Intergalactic вдохновлен Elden Ring, которую Дракманн упоминал в своих интервью.

Intergalactic: The Heretic Prophet – это компьютерная игра, разрабатываемая Naughty Dog и издаваемая Sony Interactive Entertainment. Действие развернется в далеком будущем, где главная героиня, охотница за головами Джордан А. Мун, оказывается на далекой планете. Разработка началась в 2020 году после выхода The Last of Us Part II под руководством Нила Дракманна, Мэтью Гэлланта и Курта Маргенау. Дракманн также отвечает за сценарий. Музыку к игре написали Трент Резнор и Аттикус Росс.

