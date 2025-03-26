Microsoft повысит производительность трассировки лучей

На мероприятии GDC 2025 компания Microsoft анонсировала DirectX Raytracing 1.2. По заявлению производителя, обновлённая версия API обеспечит значительный прирост производительности и улучшенное качество трассировки лучей.

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Особенности

Согласно заявлению Microsoft, DXR 1.2 включает две новые функции: Opacity Micromaps (OMM) и Shader Execution Reordering (SER). Эти технологии повышают производительность в играх с трассировкой лучей.

Opacity Micromaps (OMM) повышает эффективность рендеринга, сохраняя визуальное качество. Эта технология оптимизирует обработку геометрии, требующей альфа-тестирования, что позволяет сократить ненужные вызовы шейдеров и увеличить производительность до 2,3 раз.

Shader Execution Reordering (SER) интеллектуально группирует разрозненные операции шейдеров, повышая эффективность их выполнения. Это приводит к двукратному ускорению рендеринга, увеличению частоты кадров и более плавному игровому процессу.

Сроки выхода

Ожидается, что предварительная версия DXR 1.2 станет доступна в следующем месяце. На данном этапе Microsoft сотрудничает с ведущими производителями оборудования (AMD, Intel, NVIDIA, Qualcomm), а также с разработчиками игр.