Джек Блэк назвал свою самую любимую игру

Исполнители главных ролей в фильме «Minecraft в кино» — Джек Блэк и Джейсон Момоа — назвали свои любимые игры в интервью для ComicBook в преддверии выхода картины.

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Блэк признался, что во время пандемии провел около 400 часов в Red Dead Redemption 2. Он назвал проект не просто игрой, а целым миром, который его поглотил и стал образом жизни.

Я играл в Red Dead Redemption 2, буквально жил в ней. Это не была просто игра, это был образ жизни. Я провел в ней около 400 часов. Да, это много, но я ни о чем не жалею. Это было так весело. Это невероятная вселенная, которую они создали. Джек Блэк

Джейсон Момоа удивил коллегу, сообщив, что не знаком с этой игрой, и вспомнил детство, когда увлекался Street Fighter, отдавая предпочтение Рю и Бланке. Блэк рекомендовал ему попробовать Red Dead, но Момоа отказался, ссылаясь на риск зависимости.

Премьера фильма по Minecraft состоится 4 апреля 2025 года. Блэк сыграет Стива, а Момоа — Гаррета Гаррисона. Бюджет картины составил 150 миллионов долларов.