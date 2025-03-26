На Asus ROG Ally установили SteamOS вместо Windows

YouTube-блогер The Phawx протестировал бета-версию SteamOS 3.8 на портативной консоли Asus ROG Ally.

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По умолчанию устройство работает под управлением Windows 11, которую часто критикуют за «тяжелый» интерфейс и ненужный софт. Установка же SteamOS превратила ROG Ally в полноценную альтернативу Steam Deck — как визуально, так и по ощущениям от использования.

Несмотря на то, что SteamOS 3.8 еще не вышла официально, блогеру удалось установить ее на ROG Ally до релиза. Пока в системе есть ограничения — например, консоль «зажата» в рамки 15-ваттного TDP, тогда как её максимум — 30 Вт.

Однако именно это сделало сравнение со Steam Deck справедливым: он тоже работает на 15 Вт.

По результатам тестов, ROG Ally с SteamOS обошел Steam Deck в ряде игр. Разница невелика, но минимальные кадры в секунду у устройства от Asus оказались стабильнее — это особенно важно для комфортной игры. В некоторых играх Steam Deck все еще выигрывает за счет оптимизации, но потенциал Ally уже очевиден.

Valve подтвердила, что SteamOS 3.8 официально появится на других консолях, помимо Steam Deck. А в будущем ожидается и десктоп-версия для ПК.