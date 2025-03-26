HP не выпускает портативную консоль из-за Windows

Несмотря на стремительный рост рынка портативных игровых ПК, HP до сих пор не представила собственное устройство в духе Steam Deck или Asus ROG Ally.

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Причина оказалась простой: Windows плохо работает на маленьких экранах.

«Если я сама не люблю этот опыт, как я могу сделать на его основе продукт?», — призналась глава игрового направления HP Жозефин Тан на конференции HP Amplify.

По ее словам, Windows не обеспечивает удобства, которого ждет пользователь от портативной консоли. Однако Тан признала, что HP заинтересована в выпуске консоли на базе SteamOS — операционной системы Valve, изначально созданной для Steam Deck.

Это подтверждает слухи о том, что рынок портативного гейминга может постепенно отходить от Windows в пользу более специализированных решений.

HP не хочет просто «собрать железо», как другие бренды, а стремится предложить целостную экосистему — включая ПК, периферию и ИИ-инструменты вроде OMEN AI, которые адаптируют систему под конкретную игру и сценарий.