NVIDIA открыла доступ к ИИ-помощнику для оптимизации графики

NVIDIA официально запустила Project G-Assist — локального ИИ-помощника для геймеров.

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Он встроен в приложение NVIDIA App и теперь доступен бесплатно для всех владельцев видеокарт линеек RTX 30XX, 40XX и 50XX с объемом памяти от 12 ГБ.

G-Assist умеет оптимизировать графику в играх, рекомендовать настройки для повышения fps или энергоэффективности, разгонять GPU, анализировать «узкие места» системы и даже строить графики по ключевым показателям: нагрузка, температура, потребление и др.

Все команды можно задавать текстом или голосом — меню вызывается через Alt+G.

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ИИ работает полностью локально, без подключения к облаку. Это небольшой языковой ИИ-модуль (SLM) с 8 млрд параметров, созданный на базе Llama и оптимизированный для запуска прямо на вашем ПК.

Для голосовых команд потребуется 3 ГБ дискового пространства, а для самого G-Assist — 6,5 ГБ. Он совместим с Windows 10 и 11 при наличии драйвера GeForce 572.83 или выше.

Интерфейс пока поддерживает только английский язык, но функциональность активно расширяется — включая поддержку плагинов от сторонних разработчиков.