Huawei анонсировала SSD на 62 ТБ

Компания HUAWEI представила eKitStor Xtreme 116P — свой первый U.2 SSD с интерфейсом PCIe 5.0 и памятью QLC, рассчитанный на корпоративные системы хранения.

© Ferra.ru

Объем накопителя — внушительные 62 ТБ. Скорость последовательного чтения достигает 13,5 ГБ/с.

Новый SSD ориентирован на замену традиционных HDD в центрах обработки данных. Вендор обещает в 2,4 раза выше производительность, вдвое большую емкость и 50% экономию пространства при той же стоимости владения.

Форм-фактор U.2 (2,5 дюйма) позволяет использовать устройство в серверах с высокой плотностью размещения. Хотя HUAWEI и называет Xtreme 116P первым в мире SSD такого рода, на деле он конкурирует с уже представленным SK Hynix Solidigm PS1012 объемом 61 ТБ.

Также компания анонсировала защищенный портативный SSD eKitStor Shield 200 со скоростью до 2 ГБ/с и систему хранения OceanStor Dorado 2020 для малого и среднего бизнеса. Последняя обещает прирост производительности до 80 раз по сравнению с гибридными решениями.