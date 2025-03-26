«Ведьмак 4» выйдет не раньше 2027 года

Студия CD Projekt RED в финансовом отчете заявила, что «Ведьмака 4» не стоит ждать раньше 2027 года. Самые отчаянные фанаты верили, что команда выпустит игру уже в 2026-м, однако этого не случится.

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Активный этап разработки игры стартовал в конце 2024-го, поэтому с этого момента до выпуска тайтла авторам потребуется ещё несколько лет.

«Ведьмак 4» выступит продолжением третьей части, а главным героем выступит Цири. Сам Геральт в игре тоже появится, но насколько у него будет важная роль в сюжете, CD Projekt RED не говорит.

Судя по всему, квадриквел «Ведьмака» выпустят на PS5, Xbox Series и ПК. До нового поколения ждать не придётся.