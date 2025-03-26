Популярная викторина GeoGuessr выйдет в Steam

В сервисе Steam появилась страница популярной викторины GeoGuessr — игры, где пользователю предлагают угадать случайное место на Земле по окружающим признакам.

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GeoGuessr Steam Edition станет доступна в раннем доступе в апреле. На странице указано, что перевода на русский язык в первоначальной версии не будет. Из режимов на старте появятся рейтинговые одиночные дуэли, а также нерейтинговые командные дуэли.

GeoGuessr выбирает случайную дорогу на Земле и предлагает отметить на карте её местоположение — чем ближе окажется метка игрока, тем больше очков он получает. Можно играть в одиночку, вдвоём или группой.