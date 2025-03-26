Для PlayStation 5 вышло обновление с улучшением производительности

Корпорация Sony представила крупное обновления для консолей PlayStation 5. На это обратило внимание издание TechRadar.

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Журналисты медиа назвали апдейт 25.02-11.00.00 очень важным обновлением для консолей Sony. В том числе инженеры компании улучшили производительность и повысили стабильность работы приставки. Также передаваемое с консоли изображение улучшили для некоторых мониторов и телевизоров.

Также обновление добавило новую информацию на карточках игры, включая статистику прохождения. В Sony заметили, что внедрили поддержку эмодзи Unicode 16.0 для внутриигрового чата. Кроме того, с обновлением на PS5 появились новые функции родительского контроля для быстрого ограничения доступа к устройству.

Авторы TechRadar назвали обновление 25.02-11.00.00 крупнейшим релизом Sony с момента выпуска консоли PlayStation 5 Pro в конце 2024 года. Размер файлов апдейта составляет около 1,3 гигабайта.

В начале марта консоль японской компании Sony PlayStation 3, которая вышла в 2006 году, внезапно получила обновление. Патч весит около 200 мегабайт и обновляет ключи шифрования дисковода Blu-ray.