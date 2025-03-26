The Sims 1 превратили в кооперативный выживач

У поклонников старых версий The Sims появилась уникальная возможность полностью преобразить свой геймплей. В Сети появился фанатский ремейк первой части, который превратит обыденную жизнь персонажей в выживание во времена зомби-апокалипсиса.

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Игрокам будет необходимо исследовать территории, собирая продовольствия и необходимые предметы, сражаться с агрессивными зомби и создавать надежные укрытия. Плюсом, в игре появятся новые профессии: механик, лекарь и плотник.

Подготовьте своих симов к выживанию в зомби-апокалипсисе! Мир рухнул, и теперь ваши любимые персонажи должны столкнуться с новыми испытаниями, чтобы выжить во враждебной среде, полной опасностей.

Разработчики также добавили кооперативный режим, который поможет сделать игру еще увлекательнее. Ремейк уже доступен к скачиванию совершенно бесплатно.